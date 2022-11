Cristiano Ronaldo bliski czerwonej kartki. Wściekły doskoczył do rywala

Utytułowany Portugalczyk, jest pięciokrotnym zdobywcą "Złotej Piłki". 37-latek obecny sezon Premier League zaczynał na ławce rezerwowych. Ostatnio wrócił do podstawowego składu, ale na boisku wyraźnie widać frustrację - głowa, by chciała, ale nogi nie dojeżdżają.

To był wymarzony debiut trenerski Unaia Emery’ego w Aston Villi . Na widok którego fani "Czerwonych Diabłów" muszą mieć gęsią skórkę. Przecież to ten hiszpański szkoleniowiec prowadził Villarreal , gdy "Żółta Łódź Podwodna" na stadionie w Gdańsku pokonała Manchester United w maju 2020 r. w finale Ligi Europy.

Manchester United jest w tabeli Premier League piąty, tracąc do liderującego Arsenalu aż 11 punktów. To osiągnięcie znacznie poniżej fanów United, który jest jednym z najpopularniejszych klubów na świecie. Tak naprawdę klub z Manchesteru do dziś na dobrą sprawę nie znalazł godnego następny Sir Aleksa Fergusona. "Czerwone Diabły" zdobywały trofea po odejściu słynnego Szkota, ale ani David Moyes, ani Louis van Gaal, ani Ole Gunnar Solskjaer, ani Jose Mourinho nie weszli w jego buty. Obecny trener Erik ten Hag ma jeszcze prawie trzyletni kontrakt, ale już widać że holenderska rewolucja idzie jak po grudzie. Jednym z największych wyzwań, które stoją przed ten Hagiem, to znaleźć miejsce dla Cristiano Ronaldo.