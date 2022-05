Conte z dodatkową motywacją - ogromna premia za awans do Ligi Mistrzów

Oprac.: Kamil Jagodyński Premier League

Tottenham ma wszystko w swoich rękach, by awansować do Ligi Mistrzów - wystarczy, że nie przegra w ostatniej kolejce z Norwich. Jeśli ta sztuka się uda, to podwójnie ucieszyć może się szkoleniowieć Kogutów, Antonio Conte. Włoch ma bowiem otrzymać ponad dwumilionową premię za uzyskanie miejsca w czołowej czwórce.

Zdjęcie Antonio Conte / Adam Davy / Getty Images