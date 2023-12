Co za upadek piłkarza. Jego zachowanie wyszło na jaw. Nie do pomyślenia

Wiele mówi się o tym, że w dzisiejszych czasach młodzi piłkarze cechują się wielkim profesjnalizmem - dbają o swoją dietę, tryb życia, zdrowie psychiczne oraz fizyczne, oraz że bardzo poważnie podchodzą do swoich obowiązków. Niestety, są wyjątk i. I to na tym teoretycznie najwyższym poziomie.

W wywiadzie na kanale "YU Planet" były piłkarz Manchesteru United , Nemanja Matić , zdradził, że w klubie z Old Trafford spóźnianie się na treningi przez niektórych zawodników zdarzało się praktycznie codziennie. Serb dodał, że w Chelsea , gdzie również występował, taka sytuacja była całkowicie nie do pomyślenia.

Postawa Sancho nie świadczy o nim dobrze. Były kolega zdradził szczegóły

Jednym z wyróżnionych przez niego w tej kwestii kolegów był Jadon Sancho . Anglik jeszcze do niedawno był postrzegany jako jeden z największych talentów europejskiej piłki. Z taką reputacją przechodził z Borussii Dortmund do Manchesteru United . Rzeczywistość zweryfikowała go jednak bardzo brutalnie.

Okazuje się bowiem, że podejście Jadona Sancho do wykonywanych obowiązków było dalekie od ideału. Tak przynajmniej twierdzi wspomniany Nemanja Matić . - Zdarzało się to niemal codziennie. Wśród graczy, którzy zawsze się spóźniali, byli Paul Pogba i Jadon Sancho oraz kilku innych zawodników - zdradził serbski pomocnik.

Erik ten Hag już wcześniej dał do zrozumienia, że Jadon Sancho nie pełni ważnej roli w jego zespole, ponieważ jego podejście do obowiązków mocno odbiega od oczekiwanego. Wygląda na to, że holenderski szkoleniowiec mówił prawdę. W lipcu 2021 roku Manchester United zapłacił za Anglika 85 milionów euro - jego transfer okazał się wielkim rozczarowaniem. Jego rychłe odejście z klubu z Old Trafford jest już właściwie przesądzone.