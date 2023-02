Znakomita pierwsza połowa. Asysta Matty'ego Casha

Do pierwszej jedenastki gospodarzy po dłuższej przerwie powrócił obrońca reprezentacji Polski - Matty Cash i już chwilę po rozpoczęciu spotkania w świetnym stylu zaznaczył swoją obecność . W 5. minucie 25-latek na własnej połowie odebrał piłkę Oleksandrowi Zinchence i posłał doskonałe, górne podanie do Olliego Watkinsa , który strzałem po długim słupku pokonał Aarona Ramsdale'a .

Arsenal musiał szybko ruszyć do odrabiania strat i udało mu się to już w 15. minucie za sprawą potężnego uderzenia Bukayo Saki . Piłka w obrębie pola karnego spadła pod nogi Anglika, który bez zastanowienia huknął na bramkę, nie dając najmniejszych szans zaskoczonemu Emiliano Martinezowi .

Przez jakiś czas zespół Artety zdawał się kontrolować tempo, jednak to gospodarze ponownie wyszli na prowadzenie . W 31. minucie po imponującej akcji, po ziemi z lewej strony dogrywał Alex Moreno , doskonałe przepuszczenie Emiliano Buendii zmyliło defensywę "The Gunners", a Philippe Coutinho umieścił piłkę w siatce.

Co za końcówka! Arsenal górą na Villa Park

Co nie udało się wtedy, udało się chwilę później. Po sprytnie rozegranym rzucie rożnym w 60. minucie, Martin Odegaard zagrał do Zinchenki, a ten mocnym strzałem przy prawym słupku doprowadził do remisu, momentalnie zachęcając kolegów do walki o kolejne trafienia.