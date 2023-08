Co za mecz Liverpoolu! Wielka pogoń w dziesiątkę, szalona końcówka

Starcie Newcastle United z Liverpoolem zapowiadane było jako hit trzeciej kolejki Premier League. "Sroki" to czwarta drużyna poprzedniego sezonu, która dzięki saudyjskim pieniądzom coraz śmielej puka do drzwi elity angielskiego futbolu, a od września rywalizować będzie także w Lidze Mistrzów. "The Reds" chcą natomiast jak najszybciej zapomnieć o perturbacjach podczas poprzednich rozgrywek i na powrót stać się czołową siłą w kraju i Europie. Mają w tym pomóc także przeprowadzone latem transfery, które przyczyniły się do odmłodzenia kadry.