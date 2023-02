Co za klops! Obrońca Arsenalu asystował rywalowi w ligowym hicie 

PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Man City oskarżony o złamanie zasad finansowych przez Premier League. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Fatalny błąd w arcyważnym meczu

Stało się to w 24. minucie. Takehiro Tomiyasu biegł za piłką w kierunku własnej bramki, ale nie widział, co dzieje się przed jego polem karnym. Z prawej strony chciał podać piłkę do bramkarza, ale nie zdawał sobie sprawi, że właśnie na coś takiego czekał Kevin De Bruyne. Belg otrzymał od Japończyka "rewelacyjne" podanie i bez zastanowienia oddał strzał, którym pokonał Ramsdale'a.