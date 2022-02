Harry Maguire nie ma za sobą najlepszego okresu w swojej karierze piłkarskiej - Anglik co rusz zbiera słabe noty za swoje występy w barwach "Czerwonych Diabłów", a ze strony kibiców zespołu ciskane są w jego kierunki kolejne gromy. To dosyć niekomfortowa sytuacja dla wszystkich osób związanych z klubem, bowiem Maguire jest przecież kapitanem United - powinien więc być liderem całej ekipy i cieszyć się niepodważalnym autorytetem.

Cristiano Ronaldo zamiast Harry'ego Maguire'a? Zamieszanie wokół Manchesteru United

Jak jednak informują brytyjskie media, m.in. "Daily Mirror" i "Daily Star", 28-latek ma dosyć słabą pozycję w szatni MU. Do tego stopnia, że menedżer drużyny, Ralf Rangnick, miał naciskać na to, by opaskę kapitańską oddał on dobrowolnie Cristiano Ronaldo.



Ronaldo bowiem w tym samym momencie, w którym powrócił na Old Trafford, miał stać się czołową postacią zespołu i nieformalnym "przewodniczącym". Niemiec ma go widzieć przy okazji w roli mentora, który jest w stanie sporo nauczyć młodszych graczy, takich jak Sancho, Rashford czy McTominay.



"DS", powołując się na źródło związane bezpośrednio z klubem twierdzi, że szatnia jest przekonana co do tego, że Portugalczyk niebawem zajmie pozycję Maguire'a. Według informatora sam "CR7" prosił początkowo piłkarzy o wspieranie angielskiego defensora, przeżywającego trudne chwile, ale wtedy w sprawę miał... wmieszać się właśnie Rangnick.



"Maguire jest na ziemi niczyjej, bo jest kapitanem, a musi słuchać się we wszystkim Ronaldo, żeby panowała miła atmosfera" - orzekł informator.



Harry Maguire: Chcę powiedzieć jasno - jesteśmy zjednoczeni

Tymczasem ze stronu "Czerwonych Diabłów" pojawiły się już wypowiedzi dementujące taki stan rzeczy. Sam Harry Maguire wypowiedział się dosyć jasno w mediach społecznościowych.



"Widziałem już wiele nieprawdziwych doniesień dotyczących tego klubu i to jest jednym z nich. Nie mam zamiaru odnosić się do wszystkiego, co zostaje napisane, ale w tym przypadku chciałbym postawić sprawę jasno. Jesteśmy zjednoczeni i skoncentrowani na niedzieli. Korzystajcie z dzisiejszego dnia" - napisał zawodnik, odnosząc się w ten sposób do spotkania MU z Leeds United 20 lutego.



Ralf Rangnick: Harry Maguire będzie kapitanem do końca sezonu

Na przedmeczowej konferencji o kwestię potencjalnych sporów wewnątrz drużyny zapytany został również Ralf Rangnick. Niemiec nie pozostawił wątpliwości co do tego, jak się ma sytuacja.



"To nonsens. Nigdy nie rozmawiałem z żadnym piłkarzem o możliwym przejęciu opaski kapitańskiej" - stwierdził trener cytowany przez "Daily Mail".



"To ja decyduję o tym, kto jest kapitanem, więc nie muszę rozmawiać o tym z nikim więcej" - dodał Niemiec. "Harry to nasz kapitan i pozostanie nim do końca sezonu. Nie mam więcej do dodania" - skwitował.



Tym samym w niedzielę Harry Maguire po raz kolejny powinien zameldować się z opaską na ręku na murawie. Początek starcia z "Pawiami" o godz. 15.00.

