Co dalej z trenerem Chelsea? Media typują zaskakującego następcę

Nowy właściciel Chelsea, Todd Boehly szybko wprowadził na Stamford Bridge nowe porządki. Już we wrześniu, pod wypływem nie najlepszych wyników postanowił zwolnić zasłużonego dla "The Blues" Thomasa Tuchela, który w 2021 roku sięgnął z zespołem po drugi w historii klubu triumf w Lidze Mistrzów .

Zastąpił go znakomicie radzący sobie w Brighton , Graham Potter , jednak pierwsze pół roku Anglika w nowym klubie zdecydowanie nie należy do łatwych .

Mimo to, na boisku "The Blues" nadal nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań, zajmując dopiero dziesiątą pozycję w ligowej tabeli . Z kolei w 1/8 finału Ligi Mistrzów będą musieli odrabiać straty po porażce 0:1 z Borussią w Dortmundzie.

Chelsea ponownie zainteresowana trenerem Brighton

Obecna sytuacja coraz bardziej irytuje fanów londyńskiego klubu, którzy po porażce w derbach z Tottenhamem, wystosowali pismo do władz klubu z żądaniem natychmiastowego zwolnienia szkoleniowca .

"Mewy" pod wodzą Włocha imponują formą i zajmują aktualnie wysokie ósme miejsce w ligowej tabeli. Sprawia to, że 43-latkiem interesują się coraz silniejsze kluby. Wcześniej "Football Insider" informował, że Tottenham widzi go jako jednego z kandydatów do objęcia zespołu, w przypadku rozstania z Anotnio Conte.