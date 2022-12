Kariera Jana Bednarka uległa mocnemu wyhamowaniu. 26-letni obrońca w ostatnim dniu letniego okienka transferowego został wypożyczony z Southmapton FC do Aston Villi. W ekipie z Birmingham przesiaduje jednak głównie na ławce rezerwowych.

Menedżer Unai Emery nie widzi Polaka w wyjściowej jedenastce "The Villans". W tym sezonie nie pozwolił mu zagrać w meczu ligowym choćby minuty.

Bednarek wróci awaryjnie do ekipy "Świętych"? Coraz bardziej realny wariant

Tymczasem sposobiący się do batalii o unikniecie spadku Southampton pilnie potrzebuje doświadczonego stopera. Ostatnia ekipa tabeli zamierza pozyskać brakujące ogniowo w zimowym okienku transferowym, tyle że... nie widzi odpowiedniego kandydata.

Jak informuje "The Telegraph", coraz bardziej realnym scenariuszem wydaje się skrócenie wypożyczenie Bednarka, obowiązujące do 31 maja 2023 roku. Aston Villa posiada wprawdzie prawo pierwokupu polskiego obrońcy, ale nie powinna czynić przeszkód w powrocie zawodnika do poprzedniego klubu.