Po wyjazdowej przegranej 0-1 z Leeds United, z posadą trenera Watfordu pożegnał się Hiszpan Xisco Munoz. W poniedziałek oficjalnie ma być znany następca.



Według włoskiego "Sky" Watford ma objąć Claudio Ranieri. Włoch pozostaje bez pracy od 30 czerwca, gdy rozstał się z Sampdorią Genua.



Ranieri pracował już w Premier League. Od 2000 do 2004 roku trenował Chelsea, później od 2015 do 2017 był szkoleniowcem Leicester, a od listopada 2018 do lutego 2019 Fulham. Największy sukces odniósł w 2016 roku, kiedy doprowadził "Lisy" do mistrzostwa Anglii.



