Cios za cios w Teatrze Marzeń. Giganci Premier League nie zepsuli szlagieru

Piłkarze Tottenhamu przystępowali do tego spotkania ze świadomością , że w przypadku wygranej wskakują na czwartą lokatę, co na mecie sezonu oznacza gwarancję gry w Lidze Mistrzów . Przy okazali spychali szczebel niżej lokalnego rywala - Arsenal . Ale najpierw trzeba było wykazać wyższość nad najbardziej nieobliczalną ekipą tego sezonu .

Manchester United znowu bez triumfu. Co dalej z posadą Erika ten Haga?

Dla reprezentanta Anglii to dopiero pierwsza w tym sezonie bramka zdobyta na Old Trafford . Potrzebował do tego 14 występów i 32 strzałów.

Ale do strzelaniny ostatecznie nie doszło. Do końca spotkania żaden z bramkarzy już nie skapitulował. To oznacza, że MU do TOP4 nadal traci osiem punktów i wciąż musi drżeć o prawo gry na arenie europejskiej w przyszłym sezonie.