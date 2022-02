Christian Eriksen o tym, co pamięta z meczu, w którym o mało nie umarł

29-latkowi po zatrzymaniu akcji serca w trakcie meczu Danii z Finlandią wszczepiono kardiowerter-defibrylator (ICD), rodzaj rozrusznika serca. Z takim urządzeniem nie mógł dalej grać w Serie A, dlatego rozstał się z Interem Mediolan, podpisując półroczny kontrakt z Brentfordem, beniaminkiem Premier League.

"Po pierwsze chcę okazać wdzięczność. Ludziom, którzy są wokół mnie, kolegom z drużyny, wszystkim lekarzom, począwszy od tych na murawie, a skończywszy na tych w szpitalu, za to, co zrobili" - powiedział Eriksen w rozmowie z BBC Sport.

"Jestem wielkim szczęściarzem i powiedziałem im to twarzą w twarz. Jestem bardzo szczęśliwy za ich działania, bo inaczej nie byłoby mnie tutaj" - dodał.



Duńczyk jest przekonany, że może jeszcze grać na wysokim poziomie.



Christian Eriksen: Nie zmienię stylu

Premier League Siedem miesięcy po dramacie wraca na boisko! "Piękny news" "Nie zmienię swojego stylu. Miałem czas, aby przygotować się przez ostatnie sześć miesięcy, więc może jestem nawet w lepszej kondycji niż wcześniej, brakuje mi tylko piłki. Czuję się sobą, więc nie widzę powodu, dla którego miałbym nie wrócić na ten sam poziom" - stwierdził Eriksen, który także opowiedział, co pamięta z dnia, kiedy zasłabł.



12 czerwca ubiegłego roku na stadionie w Kopenhadze prawie doszło do tragedii. W 41. minucie pomocnik gospodarzy zasłabł na murawie. Natychmiast otrzymał pomoc medyczną, a po 15 minutach został zniesiony na noszach. Mecz dokończono po trzygodzinnej przerwie, gdy okazało się, że piłkarzowi nic już nie zagraża.

"Pamiętam wszystko, oprócz pięciu minut. Wrzut z autu, piłkę, która uderzyła mnie w kolano, a potem nie wiem, co się stało. Następnie się ocknąłem i zobaczyłem ludzi obok mnie, a także poczułem nacisk w klatce piersiowej, próbując złapać oddech. Kiedy się ocknąłem, nie wiedziałem, co się dzieje" - tłumaczył Eriksen.



"Potem w karetce usłyszałem, jak ktoś pyta: jak długo był nieprzytomny? Ktoś inny odpowiedział: pięć minut. To był pierwszy raz, kiedy usłyszałem, że prawie umarłem" - mówił Duńczyk.



Zawodnik przyznał, że w pierwszych dniach po incydencie nie myślał o powrocie do piłki, ale nigdy się nie bał, że jego kariera się zakończyła.



"Chciałem zrobić wszystkie testy i porozmawiać ze wszystkimi lekarzami, aby zobaczyć, co jest możliwe, a co nie. Potem jednak, niecały tydzień później powiedzieli mi 'masz ICD, ale poza tym nic się nie zmieniło, możesz kontynuować normalne życie i nie ma ograniczeń odnośnie do tego, co chcesz robić'" - stwierdził Eriksen.



Christian Eriksen chciał wrócić do "normalności"

Zawodnik po prostu chciał wrócić do "normalności", a gra w Premier League jest dużym krokiem w kierunku tego celu.



"Lekarze wiedzieli, że chcę wrócić do grania i dostać na to zielone światło, ale ja także wiedziałem, że oni mieli świadomość, iż jeśliby w międzyczasie coś się wydarzyło niedobrego, to nie kontynuowałbym tego planu" - mówił.

Premier League jest ligą, w której często dochodzi do kontaktów między zawodnikami, ale to nie odstrasza Duńczyka.



"Nie przejmuję się tym. Nie czuję mojego rozrusznika i nawet jest zostanie uderzony, to wiem, że jest wystarczająco bezpieczny" - powiedział Eriksen.



Debiut w Brentfordzie nie nastąpi jednak tak szybko, piłkarz dopiero niedawno dołączył do kolegów na treningach.



"Wiele biegałem, więc kondycja powinna być dobra, ale czucie piłki ma się dzięki grze w meczach, a na to potrzebuję jeszcze kilka tygodni. W momencie, kiedy trener uzna, że jestem zdrowy i chce, żebym zagrał, to będę gotowy. W tej chwili robimy po prostu swoje" - stwierdził Duńczyk.