Pomocnik Tottenhamu Christian Eriksen znalazł się na celowniku Manchesteru United. "Czerwone Diabły" musiałyby zapłacić za transfer około 100 milionów euro. Problem w tym, że Duńczyk podobno chce dołączyć do Realu Madryt.

Kontrakt Eriksena z Tottenhamem wygasa z końcem czerwca 2020 roku. Reprezentant Danii wstrzymuje negocjacje w sprawie przedłużenia umowy, co stawia "Koguty" pod ścianą. Jeśli Tottenham chce na nim zarobić, to jest ostatni dzwonek. Chętnych do zatrudnienia 27-letniego zawodnika nie brakuje.



Celem trenera Manchesteru United Ole Gunnara Solskjaera jest przede wszystkim wzmocnienie składu pod kątem ofensywy i Eriksen idealnie pasuje do planu Norwega. Według "Mirror", Tottenham zażąda za Duńczyka co najmniej 100 milionów euro. Na przeszkodzie w finalizacji transferu mogą jednak stanąć dwie rzeczy.



Po pierwsze, relacje na linii MU - Tottenham są napięte od 2008 roku, a ma to związek z przeprowadzką Dymitara Berbatowa na Old Trafford. W rezultacie "Koguty" nie zgadzały się na transfery swoich zawodników do "Czerwonych Diabłów" w kolejnych latach. Tak było w przypadku Luki Modricia i Garetha Bale'a. Obaj dołączyli do Realu Madryt.



Po drugie, jak donosi "Mirror", Eriksen woli przenieść się na Santiago Bernabeu niż na Old Trafford. Wygląda na to, że Real będzie głównym graczem w letnim okienku transferowym. Jak zapowiedział trener "Królewskich" Zinedine Zidane, drużyna potrzebuje zmian. Wiadomo, że na celowniku "Los Blancos" są Paul Pogba, Eden Hazard i Kylian Mbappe. Sprowadzenie tych zawodników będzie bardzo kosztowne dla Realu, więc na transfer Eriksena może zabraknąć pieniędzy.

