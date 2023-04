"The Blues" zajmują obecnie jedenaste miejsce w tabeli Premier League. Od dawna ugrzęźli w środku stawki i niewiele wskazywało na to, że zakwalifikują się do europejskich pucharów poprzez ligę. To wszystko dzieje się po wydaniu niemal 330 milionów euro na zimowe transfery. Na Stamford Bridge sprowadzono Enzo Fernandeza, Mychajło Mudryka czy Joao Felixa (tego ostatniego poprzez wypożyczenie).