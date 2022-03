Chelsea w gigantycznych tarapatach. Dwie pilne prośby w obliczu katastrofy

Wydarzenia w klubie ze Stamford Bridge są konsekwencją wybuchu i toczącej się wojny w Ukrainie, której sprawcą jest Federacja Rosyjska, a konkretnie Władimir Putin, bardzo blisko skoligacony z najbogatszymi rosyjskimi oligarchami.

Abramowicz i Chelsea nad przepaścią. Ważne wieści z Wielkiej Brytanii

W konsekwencji Roman Abramowicz, podobnie jak sześciu innych multimiliarderów, znalazł się na czarnej liście osób, których aktywa zostały zamrożone. To uniemożliwia 55-latkowi realizację zamiarów, czyli sprzedaż za bajońską sumę Chelsea.

W tej sytuacji klubowi w bardzo szybkim czasie grozi prawdziwa katastrofa finansowa. Dlatego ludzie z ramienia klubu jeszcze dziś, jak przekazują media z Wielkiej Brytanii, mają spotkać się z członkami brytyjskiego rządu z Departamentu Cyfryzacji, Kultury, Mediów i Sportu, w celu poproszenie o cofnięcie dwóch sankcji.

W pierwszym punkcie chodzi o to, iż klub ma obecnie nałożone całkowite embargo na wszelkie ruchy transferowe oraz prolongowanie umów z piłkarzami. To by oznaczało, że wkrótce kilku asów stanie się wolnymi zawodnikami po wygaśnięciu kontraktów, a wymieniani są Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen i Antonio Rudiger. Straty by szły w dziesiątki, a nawet setki milionów...

Ponadto, a może przede wszystkim, rujnujący dla finansów jest zakaz sprzedaży biletów na mecze. Ze strony klubu ma paść argument, że ta sankcja jest właściwie niemożliwa do zastosowania bez opłakanych konsekwencji. Jej utrzymanie miałoby doprowadzić do natychmiastowej katastrofy finansowej.