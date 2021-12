Niedługo przed spotkaniem okazało się, że w Chelsea może być problem ze składem. Pozytywne wyniki testów, oprócz Lukaku, mieli Timo Werner, Callum Hudson-Odoi i kontuzjowany Ben Chilwell.

17. kolejka Anglia - Premier League

2021-12-16 20:45 | Stadion: Stamford Bridge | Widzów: 13933 | Arbiter: Michael Oliver STATYSTYKI Chelsea Londyn Everton 1 1 Posiadanie piłki 80,3% 19,7% Strzały 21 5 Strzały na bramkę 11 4 Rzuty rożne 7 1 Faule 11 11

Na dodatek źle czuł się Kai Havertz. W oczekiwaniu na wynik jego badań postawiono, że on również nie zagra w czwartkowy wieczór z Evertonem. Już wcześniej na izolację z powodu pozytywnego wyniku testu skierowany został Mateo Kovacic.

Już w szóstej minucie "The Blues" za sprawą Reece'a Jamesa powinni wyjść na prowadzenie. Znakomitą sytuację "wypracowaną" przez Jorginho po prostu zmarnowano. Swój udział w tym mógł mieć bramkarz Jordan Pickford, który swoim wyjściem częściowo zmusił strzelca do niecelnego strzału.

W 37. minucie Pickford zrobił jeszcze więcej, bo obronił nogami strzał po szarży Masona Mounta. Autorzy dwóch najgroźniejszych akcji Chelsea w końcu przełamali niemoc, ale trzeba było na to poczekać aż do drugiej połowy.

Chelsea - Everton. Reece James i Mason Mount najlepsi w ekipie z Londynu

Reece James wypatrzył ustawionego na prawym boku w szybkim ataku Masona Mounta, a ten po otrzymaniu podania w tempo wpadł w pole karne od prawej strony i przeniósł futbolówkę ponad Pickfordem na 1-0.



Wydawało się, że Chelsea dopięła swego, i że jest to rezultat sprawiedliwy. Minęły jednak tylko trzy minuty i Everton doprowadził do wyrównania, po wrzutce z rzutu wolnego, prawą nogą piłkę sięgnął na długim słupku Jarrad Branthwaite i było 1-1.



Chelsea Londyn Everton 1 1 DO PRZERWY 0-0 M. Mount 70' J. Branthwaite 74'

MR