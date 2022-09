Chelsea szykuje transferową bombę. Wielka wymiana z rywalami zza miedzy!

Kibice Chelsea, patrząc wstecz na ostatnich kilka miesięcy, mają prawo łapać się za głowy widząc liczbę przemian w ich ukochanym klubie. Jeszcze do niedawna prezesem "The Blues" był rosyjski miliarder Roman Abramowicz, a trenerem Niemiec Thomas Tuchel. Ten rozdział został jednak definitywnie zamknięty.

Po wybuchu wojny w Ukrainie i różnych sankcjach nakładanych na Rosjan przez rząd brytyjski Abramowicz musiał zrezygnować ze swojego wielkiego projektu, który ostatecznie został przejęty przez Amerykanina Todda Boehly'ego. Ten zaś ma wielkie ambicje, by namieszać w Premier League i już zdążył pokazać, że nie lubi przesadnego sprzeciwu, zwalniając na początku września Tuchela (przypomnimy - zdobywcę Ligi Mistrzów z ubiegłego roku).

Graham Potter nowym trenerem Chelsea. Na fundusz transferowy narzekać nie bedzie

Stery przejął więc - dosyć niespodziewanie - Graham Potter, dotychczas prowadzący zespół Brighton & Hove Albion. Przed nim bez wątpienia wielkie wyzwanie - bowiem i Chelsea to największy klub w jego dotychczasowej karierze szkoleniowca. Nie musi się jednak martwić z pewnością o jedną rzecz - pieniądze na transfery.

Tych ekipa ze Stamford Bridge z pewnością szczędzić nie będzie. W ostatnim czasie w drużynie zjawili się m.in. Sterling, Koulibaly, Cucurella czy Aubameyang - i to na pewno nie koniec pozyskiwania gwiazd, bo być może już niebawem CFC sięgnie po... kluczowego piłkarza rywali zza miedzy.

Harry Kane w Chelsea? To byłby wielki hit

Jak bowiem informuje m.in. włoski serwis calciomercatoweb.it, Potter jest ogromnym fanem talentu Harry'ego Kane'a, superstrzelca Tottenhamu Hotspur, o którego odejściu ze "Spurs" mówi się już od dłuższego czasu. Piłkarz ten w ostatnim czasie łączony był nawet z Bayernem Monachium, gdzie miałby na celu wypełnienie pustki po Robercie Lewandowskim, ale - jak się zdaje - sam zainteresowany preferowałby pozostanie w Anglii.

Przejście do Chelsea zdaje się więc być optymalnym rozwiązaniem dla Kane'a, który przy okazji miałby z pewnością większe szanse na zdobywanie trofeów właśnie z tym zespołem. Co jednak "The Blues" są w stanie zaoferować "Kogutom" za 29-latka?

Lukaku w Tottenhamie? Inter już szykował się do transferu...

Oferta wydaje się całkiem hojna - podobno drużyna ze Stamford Bridge chciałaby w zamian za piłkarza oddać Romelu Lukaku i wypłacić pewną - niesprecyzowaną jeszcze - dodatkową kwotę. Tu problem jest jeden - podobno klub Boehly'ego był już wstępnie dogadany z Interem Mediolan (gdzie obecnie Lukaku przebywa na wypożyczeniu) w kwestii odsprzedania Belga, natomiast od strony formalnej nie ma spisanej żadnej umowy między obiema stronami, więc londyńczycy mają całkowicie wolną rękę.

Harry Kane w bieżącym sezonie odnotował jak dotychczas sześć bramek i jedną asystę. Jego umowa z Tottenhamem ważna jest do końca czerwca 2024 roku.