Chelsea przedstawiła nowego trenera

Klub z Londynu w środę zwolnił Thomasa Tuchela, a stało się to po porażce z Dinamem Zagrzeb w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów.

Potter jest pierwszym trenerem we właścicielskiej erze Todda Boehly'ego, który przejął klub po Rosjaninie Romanie Abramowiczu.

Szkoleniowiec przyznał, że jest "niesamowicie dumny i bardzo podekscytowany, że będzie odpowiadał za wyniki Chelsea".

W debiucie na Pottera czekają derby Londynu, kiedy w sobotę klub ze Stamford Bridge zagra na wyjeździe z Fulham.

Premier League. Todd Boehly o Grahamie Potterze

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się ściągnąć Grahama do Chelsea. To doświadczony szkoleniowiec i innowator w Premier League, który do każdego klubu wprowadza wizję" - przyznał Boehly.

Potter wcześniej prowadził Oestersunds FK, Swansea City, a ostatnio Birghton, z którym w zeszłym sezonie doszedł do dziewiątego miejsca w tabeli, najwyższego w historii występów "Mew" w angielskiej ekstraklasie. W obecnych rozgrywkach Brighton jest nawet czwarte. Kontrakt Pottera z tym klubem obowiązywał do 2025 roku. "The Blues" musieli go wykupić, co kosztowało około 20 milionów euro.