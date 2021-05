Thomas Tuchel, szkoleniowiec Chelsea, bardzo chciałby mieć w swojej drużynie gwiazdę Borussii Dortmund Jadona Sancho. Młody piłkarz jest jednym z ulubieńców niemieckiego trenera i ten chętnie widziałby go w składzie "The Blues". Przeszkodą nie jest nawet zaporowa cena za Anglika.

Młody gracz BVB chciałby już opuścić Dortmund i spróbować sił w mocniejszej drużynie. Władze klubu dały mu zielone światło, ale zapowiedziały, że potencjalni chętni będą musieli wyłożyć na Anglika spore pieniądze. Dlatego niewiele drużyn będzie stać na wykupienie Sancho z Borussii, choć kilku graczy na rynku wciąż jest w grze.



Z pewnością możliwy jest transfer do "The Blues". W Londynie Thomas Tuchel jest wielkim admiratorem talentu Sancho i bardzo naciska na jego pozyskanie. Media w Anglii informują nawet, że Chelsea nie odstrasza kwota odstępnego, która w tym przypadku będzie oscylować wokół 80 milionów funtów. I tyle właśnie są gotowi zapłacić niemieckiej drużynie.



Jednak zdaniem "Daily Mail" sprawa nie jest tak oczywista, bowiem do walki o młodego skrzydłowego zamierza włączyć się Manchester United, który już w zeszłym sezonie był bliski jego pozyskania. Wtedy jednak się nie udało, ale w drużynie "Czerwonych Diabłów" Sancho wciąż jest mile widziany.



KK