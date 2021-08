Chelsea w letnim okienku transferowym zdecydowanie częściej sprzedaje, oddaje lub po prostu "wypuszcza", niż kupuje. Z klubem pożegnało się oficjalnie kilkudziesięciu zawodników - oczywiście w znacznej mierze bardzo młodych i mniej znanych, ale ze Stamford Bridge odeszła także grupa całkiem rozpoznawalnych graczy - na czele z Olivierem Giroudem. W jego ślady poszli także m.in. Willy Caballero, Victor Moses oraz Fikayo Tomori.

Premier League. Abraham i Bakayoko poza planami Chelsea

Najnowsze doniesienia wskazują, że w niebieskich barwach nie zobaczymy w tym sezonie także Tammy'ego Abrahama, a bliski pożegnania z klubem ze stolicy Anglii jest także Tiemoue Bakayoko, dla którego po serii wypożyczeń dalej nie ma miejsce w składzie "The Blues".



Francuz ma podobno przed sobą dwa kierunki - albo powróci do ojczyzny i zwiąże się z Rennes lub Olympique Lyon, albo uda się po raz kolejny do Włoch i podpisze stały kontrakt z Milanem bądź Napoli - w obu klubach już miał okazję zagrać na wypożyczeniach.



Tym samym Abraham i Bakayoko skrócą listę płac Chelsea - budżet klubu za to obciążył niedawno Romelu Lukaku, który za rekordowe - jak na włoskie warunki - 115 mln euro odszedł z Interu Mediolan, by spróbować (ponownie) swoich sił w londyńskiej ekipie.



Jude Bellingham powróci do ojczyzny?

Jak jednak informuje "Daily Star", nie będzie to koniec zakupów "The Blues". Szkoleniowiec zespołu, Thomas Tuchel, podobno chętnie zobaczyłby w swoim składzie Jude'a Bellinghama, który ma za sobą bardzo obiecujący sezon.



Mający zaledwie 18 lat piłkarz, grający jako środkowy pomocnik, w poprzedniej kampanii rozegrał dla Borussii Dortmund 46 meczów, notując cztery gole i cztery asysty. Odkąd tylko przeszedł z Birmingham City do klubu z Westfalii w 2020 roku, jest uznawany za jednego z najzdolniejszych zawodników młodego pokolenia, którzy występują na niemieckiej ziemi. Jego dobra postawa sprawiła, że Gareth Southgate zabrał go na Euro 2020 - tam Anglik zagrał w spotkaniach z Czechami i Ukrainą.



Jeśli więc Chelsea naprawdę chce mieć w swoich szeregach Bellinghama, to musi szybko wykonać zdecydowany ruch w tym kierunku - okienko transferowe na Wyspach zamyka się 31 sierpnia.

Zdjęcie Jude Bellingham (z lewej) zachwycał w Bundeslidze. Czy podobnie zachwyciłby w Premier League? / INA FASSBENDER/AFP/East News / East News

PaCze