Eden Hazard zapewnił Chelsea trzy punkty w derbach Londynu podczas 33. kolejki Premier League, strzelając oba gola. W bramce West Ham United stał reprezentant Polski Łukasz Fabiański.

Gospodarze po tym zwycięstwie są na trzecim miejscu w tabeli, mając dwa punkty przewagi nad innym londyńskim klubem Tottenhamem, i trzy nad Arsenalem, ale jeden mecz rozegrany więcej.



Jeśli ktoś zastanawia się, dlaczego Real Madryt ma być bardzo zainteresowany pozyskaniem Hazarda, to dostał odpowiedź w 24. minucie. Belg ruszył z piłką z około 40. metra od bramki rywali, minął, albo nie dał się dogonić kilku przeciwnikom i, będąc już w polu karnym, uderzył na tyle precyzyjnie, że Fabiański nawet nie próbował interweniować. Ten gol to była prawdziwa perełka.

Hazard jest najskuteczniejszym zawodnikiem w klasyfikacji kanadyjskiej w Premier League. Miał udział w 27 bramkach (15 goli i 12 asyst).



Trzy minuty później "The Blues" mogli prowadzić już 2-0. Hazard zagrał do Gonzala Higuaina, który mimo ostrego kąta zdecydował się na strzał, ale piłka trafiła w słupek.

Z kolei w 41. minucie Belg świetnie dostrzegł wybiegającego Calluma Hudsona-Odoia, który wpadł w pole karne, ale jego uderzenie przeniósł nad poprzeczką Fabiański.



Gospodarze jeszcze przed przerwą stworzyli kolejne zagrożenie pod bramką "Młotów". W 43. minucie N'Golo Kanté zacentrował, Higuain przyjął piłkę na klatkę piersiową, a następnie uderzył, jednak Ryan Fredericks zdołał zablokować piłkę, która wyszła na rzut rożny.

Piłkarze West Hamu pierwszą groźną akcję przeprowadzili dopiero w 54. minucie Felipe Anderson podał do Marka Arnautovicia. Reprezentant Austrii wygonił się pod linię końcową, ale bardzo mądrze wycofał piłkę do nadbiegającego Manuela Lanziniego, którego strzał sparował Kepa.

Z kolei w 63. minucie Felipe Anderson zagrał w pole karne, gdzie piłkę głową wybił Antonio Ruediger, ale zrobił to za krótko i ta trafiła pod nogi Aarona Cresswella, którego natychmiastowe uderzenie przeszło obok słupka.

Chelsea kolejną szansę na podwyższenie prowadzenia miała w 79. minucie. Hazard zagrał na skrzydło do Hudsona-Odoia, który dośrodkował w pole karne, jednak trochę za mocno i Ross Barkley nie zdążył domknąć akcji.

"The Blues" dobili przeciwnika w 90. minucie. Barkley zagrał do niepilnowanego Hazarda, do którego spóźnił się Felipe Anderson, a Belg przymierzył z pola karnego nie do obrony.



Chelsea Londyn - West Ham United 2-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Hazard (24.), 2-0 Hazard (90.).



33. kolejka Anglia - Premier League

2019-04-08 21:00 | Stadion: Stamford Bridge | Widzów: 40537 | Arbiter: C. Kavanagh 2 0 Chelsea Londyn West Ham United Kepa Azpilicueta Luiz Emerson Rüdiger Jorginho Kanté Loftus-Cheek Hudson-Odoi Higuain Hazard 2 Fabiański Balbuena González Cresswell Fredericks Ogbonna Anderson Lanzini Noble Rice Arnautović Hernandez SKŁADY Chelsea Londyn West Ham United 84′ 84′ Kepa Arrizabalaga Revuelta Łukasz Fabiański 82′ 82′ Cesar Azpilicueta Fabián Cornelio Balbuena González . David Luiz Aaron Cresswell Emerson Palmieri dos Santos Ryan Fredericks Antonio Ruediger 11′ 11′ Angelo Obinze Ogbonna Luiz Frello Jorginho Felipe Anderson Pereira Gomes N'Golo Kanté Manuel Lanzini 70′ 70′ Ruben Loftus-Cheek 70′ 70′ Mark Noble 85′ 85′ Callum Hudson-Odoi Declan Rice 76′ 76′ Gonzalo Higuain Marko Arnautović 24′, 90′ 24′, 90′ Eden Hazard 46′ 46′ Javier Hernandez "Chicharito" REZERWOWI Wilfredo Daniel Caballero Adrián San Miguel del Castillo Andreas Christensen Issa Diop 70′ 70′ Ross Barkley Arthur Masuaku Mateo Kovaczić 70′ 70′ Pedro Mba Obiang Avomo 76′ 76′ Olivier Giroud Samir Nasri 85′ 85′ Rodriguez Pedro 46′ 46′ Robert Snodgrass . Willian Lucas Pérez Martínez