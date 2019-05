Chelsea Londyn nie zamierza przedłużać wypożyczenia napastnika Gonzalo Higuaina. Po finale Ligi Europy Argentyńczyk wraca do Juventusu Turyn. Problem w tym, że "Stara Dama" też go nie chce.

Zdjęcie Gonzalo Higuain /AFP

Higuain trafił na Stamford Bridge w styczniu tego roku na półroczne wypożyczenie. "The Blues" mają możliwość przedłużenia umowy o kolejny rok za blisko 16 milionów funtów lub wykupienia zawodnika za prawie 32 miliony. Chelsea z tej opcji nie skorzysta. Na Stamford Bridge są rozczarowani grą Higuaina. W 21 meczach argentyński napastnik strzelił tylko pięć goli.



Trener Chelsea Maurizio Sarri, który z powodzeniem współpracował z Higuainem w Napoli, sprowadzał go do Londynu, żeby wzmocnić ofensywę. "The Blues" włożyli wiele wysiłku, żeby wyplątać 31-letni napastnika z umowy wypożyczenia do AC Milan. W styczniu się to udało, ale Argentyńczyk nie odnalazł się w Premier League.



Formalnie Higuain jest piłkarzem Juventusu Turyn, który kupił go z Napoli za 90 milionów euro. Kontrakt Argentyńczyka ze "Starą Damą" wygasa dopiero z końcem czerwca 2021 roku. Umowa gwarantuje mu wysokie zarobki w Turynie i dlatego Juve nie chce, żeby wracał.



"The Blues" zamierzają za to przedłużyć o rok kontrakt z Olivierem Giroud. Od kiedy w klubie pojawił się Higuain, Francuz grał dużo mniej. Sarri wystawiał go głównie w Lidze Europy, gdzie spisywał się bardzo dobrze. W 13 meczach zdobył 10 bramek i zaliczył trzy asysty.