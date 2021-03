Chelsea Londyn pokonała Everton FC 2-0 (1-0) w ramach 27. kolejki Premier League. Był to 11. mecz londyńskiej drużyny pod rządami trenera Thomasa Tuchela - żadnego z nich nie przegrała, a aż dziewięciokrotnie udało się jej zachować czyste konto.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Liverpool - Chelsea. Kontrowersje z meczu. Wideo INTERIA.TV

27. kolejka Anglia - Premier League

2021-03-08 19:00 | Stadion: Stamford Bridge | Arbiter: David Coote Chelsea Londyn Everton 2 0 DO PRZERWY 1-0 B. Godfrey 31' (samob.) Jorginho 65'

Zagrożenie pod bramką gości udało się "The Blues" stworzyć po raz pierwszy po rzucie rożnym w 16. minucie. Piłka wstrzelona przez Reece'a Jamesa została co prawda wybita główką przez Masona Holgate'a, ale wprost na zamachującego się na strzał z woleja Jorginho. Jego strzał przeleciał minimalnie obok dalszego słupka.



W 31. minucie szczęście opuściło Everton. Po akcji przeprowadzonej lewą flanką przez Marcosa Alonso i Keia Havertza, piłkę do własnej siatki zapakował Ben Godfrey. Statystyki potwierdzają wyjątkowego pecha Evertonu do samobójów. W historii występów w Premier League tego klubu był to ich już 53. "swojak". Nikt nie pakował futbolówki we własnej bramce równie często.



STATYSTYKI Chelsea Londyn Everton 2 0 Posiadanie piłki 65,4% 34,6% Strzały 17 5 Strzały na bramkę 11 1 Rzuty rożne 7 3 Faule 11 12

Reklama

Po zmianie stron Chelsea dwukrotnie była bliska podwyższenia. W 51. minucie Alonso wykonywał rzut wolny i niewiele zabrakło, by umieścił piłkę w okienku bramki, ładną interwencją wykazał się wtedy Jordan Pickford. Kilka minut później futbolówka znalazła się w bramce, ale jak ustalono, uderzając piłkę Havertz korzystał z ręki, co wychwycił VAR.



Havertz był aktywny i szukał podań w polu karnym, piłki do niego dostarczane rodziły nadzieje na kolejne trafienia. Tak było w 64. minucie, gdy Niemiec ruszył za dograniem w pole karne, a z nóg ściął go próbujący ratować sytuację golkiper Evertonu. Sędzia nie miał wątpliwości i podyktował rzut karny, który na gola na 2-0 zamienił Jorginho.



W ostatniej fazie spotkania londyńska drużyna mogła jeszcze podwyższyć przewagę, ale dwukrotnie z ostrego kąta w sytuacji sam na sam, w bramkarza strzelił Timo Werner. Zwycięstwo pozwoliło Chelsea umocnić się na czwartej pozycji, powiększając przewagę nad piątym Evertonem do czterech punktów.



Tabela, wyniki, strzelcy - Premier League





2 0 Chelsea Londyn Everton Mendy Azpilicueta Zouma Christensen James Jorginho Werner Hudson-Odoi Alonso Kovačić Havertz Pickford Holgate Godfrey Keane Gomes Iwobi Allan Digne Sigurðsson Calvert-Lewin Richarlison SKŁADY Chelsea Londyn Everton Edouard Mendy Jordan Pickford Cesar Azpilicueta 17′ 17′ Mason Holgate Kurt Happy Zouma 31′ (samob.) 31′ (samob.) Ben Godfrey Andreas Christensen Michael Keane Reece James 76′ 76′ Andre Gomes 65′ (k.) 65′ (k.) Luiz Frello Jorginho 56′ 56′ Alex Iwobi 90′ 90′ Timo Werner Marques Loureiro Allan 66′ 66′ Callum Hudson-Odoi 50′ 50′ Lucas Digne Marcos Alonso 70′ 70′ Gylfi Thor Sigurdsson 80′ 80′ Mateo Kovaczić Dominic Calvert-Lewin Kai Havertz Richarlison de Andrade REZERWOWI Kepa Arrizabalaga Revuelta João Manuel Neves Virginia Ben Chilwell Harry Tyrer Antonio Ruediger Kyle Alex John Thiago Silva Niels Nkounkou 80′ 80′ N'Golo Kanté 76′ 76′ Bernard 66′ 66′ Mason Mount Nathan Broadhead 90′ 90′ Christian Pulisic 56′ 56′ 90′ 90′ Tom Davies Hakim Ziyech Tyler Onyango Olivier Giroud 70′ 70′ Joshua Christian Kojo King

MR