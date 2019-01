Bayern Monachium zaoferował 39 milionów euro za Calluma Hudsona-Odoia z Chelsea Londyn. To kolejna propozycja złożona przez mistrzów Niemiec.

Bawarczycy złożyli już cztery oferty za 18-letniego piłkarza, który w pierwszym zespole "The Blues" wystąpił do tej pory tylko 11 razy.

Jak wynika z medialnych doniesień zawodnik chce odejść ze Stamford Bridge, gdzie wiąże go jeszcze 18-miesięczny kontrakt.

Hudson-Odoi nie zamierza przedłużyć umowy z Chelsea i woli przenieść się do Monachium, a zainteresowani nim są także m.in. Juventus Turyn i RB Lipsk.

Młody napastnik ostatnio dobrze zaprezentował się w meczu Pucharu Anglii przeciwko Nottingham Forest (2-0), kiedy zanotował dwie asysty.

Bayern, widząc rozwijającą się karierę Jadona Sancho w Borussii Dortmund, jest jednak zdeterminowany, by pozyskać Hudsona-Odoia. Do tej porty wszystkie trzy oferty (15 mln euro, 22,2 mln euro i 33,3, mln euro) zostały jednak przez Chelsea odrzucone.

Maurizzio Sarri, szkoleniowiec "The Blues", zapytany po meczu z Forest, czy transfer do Niemiec będzie w przypadku tego 18-latka mądrym posunięciem, odparł: "Raczej nie, bo to angielski piłkarz".

"On jest bardzo młody i ma przed sobą przyszłość. Ma przed sobą wielką przyszłość w Anglii, zarówno w reprezentacji, jak i Chelsea. Zostanie będzie dla niego lepszym rozwiązaniem" - mówił Włoch.

