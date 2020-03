Chelsea Londyn. Callum Hudson-Odoi zarażony koronawirusem

Skrzydłowy Chelsea Londyn Callum Hudson-Odoi ma pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformował klub ze Stamford Bridge.

Wszyscy, którzy mieli kontakt z 19-letnim zawodnikiem, przejdą kwarantannę zgodnie z rządowymi wytycznymi. Dotyczy to piłkarzy, sztabu szkoleniowego i kilku pracowników zaplecza. Jednocześnie zamknięty został jeden odzielny budynek w klubie oraz w centrum treningowym. "Reszta naszego ośrodka szkoleniowego, Stamford Bridge i inne nasze obiekty działają normalnie" - podał klub.



"Callum Hudson-Odoi w poniedziałek rano miał objawy podobne do łagodnego przeziębienia i od tego momentu nie przebywał na boisku treningowym. Zawodnik dobrze sobie radzi i nie może się doczekać powrotu na boisko tak szybko, jak to tylko możliwe" - czytamy w komunikacie.



"Będziemy przestrzegać wytycznych rządu dotyczących zdrowia w odniesieniu do naszych obiektów i personelu oraz będziemy dyskutować o kolejnych krokach dotyczących nadchodzących spotkań w Premier League" - dodał klub.

Zarażony koronawirusem jest także trener Arsenalu Londyn Mikel Arteta. W piątek odbędzie się pilne spotkanie władz Premier League z klubami, na którym zostanie podjęta decyzja dotycząca rozgrywek. 30. kolejka miała odbyć się zgodnie z planem, ale wszystko wskazuje na to, że ligowe mecze zostaną zawieszone. Tak drastyczne działania podjęły już władze Primera Division, Serie A i ligi portugalskiej.

Koronawirus, który od grudnia 2019 roku rozprzestrzenił się już na ponad 110 krajów, zabił na świecie ponad 4,5 tys. osób. Największe ogniska - poza Chinami - znajdują się w Iranie, Włoszech i Korei Południowej.

RK

