Chelsea pokonała na Stamford Bridge Leicester City 2-1 w 37. kolejce Premier League.

Wszystkie bramki w tym pojedynku padły po przerwie. Gospodarze objęli prowadzenie w 47. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Cesar Azpilicueta zgrał piłkę głową, a z bliska do siatki wpakował ją Antonio Ruediger. To był pierwszy gol reprezentanta Niemiec w w tym sezonie.

Na 2-0 podopieczni Thomasa Tuchela podwyższyli w 66. minucie. Jorginho pewnie wykorzystał rzut karny, zupełnie myląc Kaspra Schmeichela, który nawet się nie rzucił. Wcześniej mieliśmy w akcji VAR, który dostrzegł, że faul Wesleya Fofany na Timie Wernerze miał miejsce na linii pola karnego.



37. kolejka Anglia - Premier League

2021-05-18 21:15 | Stadion: Stamford Bridge | Arbiter: Mike Dean Chelsea Londyn Leicester City 2 1 DO PRZERWY 0-0 A. Rüdiger 47' Jorginho 66' K. Iheanacho 76'

Goście honorową bramkę zdobyli 10 minut później. Mateo Kovaczić stracił piłkę na własnej połowie na rzecz Wilfreda Ndidiego, który natychmiast zagrał do Kelechiego Iheanacho, a ten uderzeniem z pierwszej piłki trafił do siatki.



W końcówce Ayoze Perez miał szansę na wyrównanie, ale fatalnie przestrzelił z pola karnego.



Piłkarze Chelsea i Leicester skoczyli sobie do gardeł

Jeszcze w doliczonym czasie doszło do dużego zamieszania przy linii bocznej boiska. Poszło o nieładne zagranie Ricarda Pereiry, który nakładką zaatakował Bena Chilwella. Piłkarze z obu stron skoczyli do siebie. Zakończyło się na czterech żółtych kartach, jednej dla zawodnika Chelsea i trzech dla Leicester.



Dzięki wtorkowemu zwycięstwo "The Blues" przeskoczyli "Lisy" w tabeli, awansując na trzecie miejsce.



Zdjęcie Pod koniec meczu na Stamford Bridge zrobiło się gorąco / Catherine Ivill / Getty Images

