Napastnik Gonzalo Higuain poleciał do Londynu, by zostać piłkarzem Chelsea. Argentyńczyk zostanie wypożyczony do końca sezonu.

Przenosiny Higuaina do Premier League stały się możliwe, ponieważ we wtorek Milan doszedł do porozumienia z Genoą w sprawie kupna Krzysztofa Piątka.

Przybycie Polaka na San Siro oznacza, że Argentyńczyk mógł również zmienić klub.

31-letni Higuain podpisze umowę z Chelsea po przejściu testów medycznych. Z zespołem ze Stamford Bridge zwiąże się do końca sezonu z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy.

Napastnik o pseudonimie "Pipita" de facto jest piłkarzem Juventusu Turyn, w którym grał od lipca 2016 roku. Po dwóch latach w barwach "Starej Damy" i strzeleniu 40 goli został jednak wypożyczony przed tym sezonem do Milanu. Wiązało się to oczywiście z przyjściem do Turynu Cristiana Ronalda.

Teraz Higuain znowu będzie podopiecznym Maurizia Sarriego, menedżera Chelsea, z którym współpracował w Napoli, gdzie w sezonie 2015/16 z 36 golami został królem strzelców, wyrównując rekord Serie A.

