Premier League: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



W swoim pierwszym spotkaniu jako tymczasowego trenera Manchesteru United przeciwko Villarreal Michael Carrick zaskoczył, sadzając na ławce rezerwowych Bruno Fernandesa. Dziś postanowił pominąć w wyjściowym składzie Cristiano Ronaldo.

Portugalczyk pojawił się na boisku w 64. minucie, ale to nie on był dziś kluczową postacią spotkania. Wynik spotkania zależał od Jorginho.



Błąd i rehabilitacja Jorginho

Pomocnik Chelsea najpierw zawinił przy straconym golu. Był ostatnim zawodnikiem przed własnym bramkarzem, ale tak fatalnie przyjął piłkę, że Jadon Sancho pognał sam z Marcusem Rashfordem na bramkę "The Blues". Musiał zakończyć akcję strzelonym golem.



Kilkanaście minut później nie popisał się Aaron Wan-Bissaka, faulując we własnym polu karnym Thiago Silvę. Do piłki na jedenastym metrze podszedł Jorginho i wykorzystał rzut karny.



W samej końcówce meczu doskonałą sytuację, by zapewnić "Czerwonym Diabłom" komplet punktów miał jeszcze Fred. Ten jednak zamiast podawać do Ronaldo strzelił lekko i prosto w ręce Edouardo Mendy'ego.



Chelsea jest liderem Premier League z punktem przewagi nad Manchesterem City i dwoma punktami nad Liverpoolem. United jest na ósmej pozycji.



Chelsea FC - Manchester United 1-1 (0-0)



Bramki: 0-1 Sancho (50.), 1-1 Jorginho (69. - z rzutu karnego).



Reklama

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Piotr Żyła 34% Bartosz Zmarzlik 66%

głosów: 5700