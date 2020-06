Jeżeli Manchester City nie wygra dziś swojego spotkania, to Liverpool FC zapewni sobie tytuł mistrzowski. Piłkarze Pepa Guardioli mierzą się na wyjeździe z Chelsea FC. Dołącz do relacji i śledź przebieg spotkania z Interią.

Liverpool FC pokonał wczoraj 4-0 Crystal Palace i jest już o malutki kroczek od zapewnienia sobie mistrzostwa Anglii. "The Reds" świętować mogą już dziś, jeśli tylko Manchester City nie zdoła pokonać Chelsea.



Przed drużyną Manchesteru zadanie tym trudniejsze, że do Londynu pojechali bez kontuzjowanego Sergio Aguero, najlepszego strzelca City.



Początek meczu przebiegał pod dyktando gości - najpierw dobrej sytuacji po błędzie Kepy nie wykorzystał Beranrdo Silva, a chwilę później bramkarz Chelsea zrehabilitował się za pomyłkę, broniąc strzał Fernandinho po rzucie rożnym.

Kilkanaście minut później rzut rożny pod drugą z bramek mógł zakończyć się powodzeniem. Tym razem z bliskiej odległości mocny strzał oddał Andreas Christensen, lecz Ederson kapitalnie interweniował.



W 36. minucie Chelsea wyszła na prowadzenie po przepięknej akcji Christiana Pulisicia! Amerykanin ruszył sam od połowy boiska, minął Ilkaya Guendogana i Benjamina Mendy'ego, a w sytuacji sam na sam zachował zimną krew i pokonał Edersona!

Gra Manchesterowi City nie układała się tak, jak życzyłby sobie tego Guardiola. W 55. minucie kataloński szkoleniowiec przeprowadził dwie roszady, zdejmując z boiska Bernardo Silvę oraz Rodri. Do boju posłał Davida Silvę oraz Gabriela Jesusa.



Choć rezerwowi nie mieli na to większego wpływu, City zdobyło bramkę pierwszym dotknięciem piłki po ich dokonaniu. Z rzutu wolnego cudownie przymierzył Kevin De Bruyne i Kepa w bramce nie miał nic do powiedzenia!

Minutę później "Obywatele" mogli już prowadzić. W dobrej sytuacji znalazł się Raheem Sterling, podciął piłkę nad bramkarzem, ale trafił jedynie w słupek.

W 66. minucie wydawało się, że sędzia podyktuje rzut karny dla City po tym, jak Antonio Ruediger nastąpił na nogę De Bruyne. Arbiter zdecydował jednak, że faulu nie było.





31. kolejka Anglia - Premier League

2020-06-25 21:15 | Stadion: Stamford Bridge | Arbiter: S. Attwell STATYSTYKI Chelsea Londyn Manchester City 1 1 Posiadanie piłki 32% 68% Strzały 9 6 Strzały na bramkę 4 3 Rzuty rożne 4 5 Faule 9 2 Spalone 2 1

Chelsea FC - Manchester City 1-1 (1-0) - trwa II połowa



Bramka: 1-0 Pulisic (36.), 1-1 De Bruyne (55.).



1 1 Chelsea Londyn Manchester City Kepa Alonso Azpilicueta Christensen Rüdiger Pulisic Barkley Kanté Mount Willian Giroud Ederson Laporte Mendy Walker Silva De Bruyne Fernandinho Gündogan Rodri Mahrez Sterling SKŁADY Chelsea Londyn Manchester City Kepa Arrizabalaga Revuelta . Ederson 38′ 38′ Marcos Alonso Aymeric Laporte Cesar Azpilicueta 59′ 59′ Benjamin Mendy Andreas Christensen Kyle Walker Antonio Ruediger 55′ 55′ Bernardo Silva 36′ 36′ Christian Pulisic 55′ 55′ Kevin De Bruyne Ross Barkley . Fernandinho N'Golo Kanté Ilkay Guendogan Mason Mount 55′ 55′ Rodrigo Hernández Cascante . Willian Riyad Mahrez 62′ 62′ Olivier Giroud Raheem Sterling REZERWOWI Wilfredo Daniel Caballero Scott Carson Reece James Taylor Harwood-Bellis Kurt Happy Zouma Nicolas Otamendi Billy Gilmour 59′ 59′ Ołeksandr Zinczenko Luiz Frello Jorginho Thomas Doyle Mateo Kovaczić 55′ 55′ David Silva Ruben Loftus-Cheek 55′ 55′ Gabriel Jesus 62′ 62′ Tamy Abraham Leroy Sané Rodriguez Pedro C. Palmer

Zdjęcie Chelsea FC - Manchester City / Getty Images

