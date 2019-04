Chelsea FC zremisowała 2-2 z Burnley FC w meczu 35. kolejki Premier League. "The Blues" nie wykorzystali ogromnej przewagi i na koniec kolejki mogą utracić miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów.

Spotkanie w Londynie rozpoczęło się bardzo niespodziewanie, bowiem już w 8. minucie rzut rożny na bramkę zamienili goście. Po dośrodkowaniu z narożnika piłka została wybita przed pole karne, ale tam czekał już na nią Jeff Hendrick i atomowym uderzeniem z woleja umieścił piłkę w bramce.

"The Blues" potrzebowali jednak zaledwie sześciu minut, by się otrząsnąć i z 0-1 zrobiło się 2-1. Najpierw na listę strzelców wpisał się N’Golo Kante, któremu piłkę wyłożył Eden Hazard. Następnie po pięknym podaniu piętą Cesara Azpilicuety z całej siły huknął Gonzalo Higuain i piłka trafiła do bramki, odbijając się wcześniej od poprzeczki.

Po 20 minutach przewaga Chelsea była gigantyczna, o czym najlepiej świadczy różnica w posiadaniu piłki - 82 proc. po stronie gospodarzy i ledwie 18 proc. po stronie gości. Zamiast jednak bramki na 3-1, zrobiło się... 2-2.

Dośrodkowanie z rzutu wolnego wydawało się zbyt głębokie, ale dwóch zawodników Burnley wygrało pojedynki główkowe, dzięki czemu niepilnowany Ashley Barnes z bliska wyrównał stan spotkania!

Jeszcze pod koniec pierwszej połowy boisko z powodu urazu opuścić musiał Callum Hudson-Odoi, którego zastąpił Pedro. Z kolei po przerwie na boisko nie wrócił już Kante, a na boisku pojawił się Mateo Kovaczić.

Choć przewaga "The Blues" w drugiej połowie także była niekwestionowana, to stwarzanie bramkowych sytuacji przychodziło jej z trudem. Dopiero w 70. min przed szansą stanął Azpilicueta, gdy strzelał z bliska wolejem, ale jego strzał wspaniale obronił Tom Heaton.

W końcówce meczu zaiskrzyło, ale nie pod bramką, a między zawodnikami obu drużyn. Doszło do przepychanek, a ciśnienia na ławce nie wytrzymał też trener Chelsea Maurizio Sarri, odesłany przez sędziego na trybuny.

Chelsea zajmuje czwarte miejsce w tabeli z takim samym dorobkiem punktowym, co trzeci Tottenham. Londyńska drużyna ma punkt przewagi nad Arsenalem i trzy punkty nad Manchesterem United, ale wszystkie wymienione drużyny mają do rozegrania jeszcze jedno spotkanie więcej.

Chelsea FC - Burnley FC 2-2 (2-2)

Bramki: 0-1 Hendrick (8.), 1-1 Kante (12.), 2-1 Higuain (14.), 2-2 Barnes (24.).

STATYSTYKI Chelsea Londyn Burnley FC 2 2 Posiadanie piłki 69% 31% Strzały 18 5 Strzały na bramkę 11 4 Rzuty rożne 10 1 Faule 9 4 Spalone 1 2

