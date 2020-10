Chelsea wygrała drugi ligowy mecz w sezonie. W 4. kolejce Premier League pokonała Crystal Palace 4-0.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolejna piękna WAG w Premier League. Julia Vigas to partnerka Thiago Alcantary. Wideo INTERIA.TV

4. kolejka Anglia - Premier League

2020-10-03 13:30 | Stadion: Stamford Bridge | Arbiter: Michael Oliver Chelsea Londyn Crystal Palace FC 4 0 DO PRZERWY 0-0 B. Chilwell 50' K. Zouma 66' Jorginho 78',82'

Chelsea od początku miała przewagę. Już w pierwszej połowie miała kilka okazji, ale podopiecznym Franka Lamparda brakowało skuteczności.



W drugiej połowie poprawili celowniki i zdobyli cztery bramki. W 50. minucie wynik otworzył Ben Chilwell.



Kwadrans później boczny obrońca Chelsea asystował przy trafieniu Kurta Zoumy. Po dośrodkowaniu Chilwella Francuz zdobył bramkę głową.



"The Blues" na tym nie poprzestali. Nadal atakowali, ale "z gry" nie zdobyli już kolejnych bramek. Udało im się to po rzutach karnych.



W 78. minucie "jedenastkę" wywalczył Tammy Abraham, a cztery minuty później faulowany był Kai Havertz. W obu przypadkach skutecznością z 11. metrów popisał się Jorginho, pieczętując zwycięstwo Chelsea.



Było to drugie ligowe zwycięstwo "The Blues" w sezonie. Po czterech meczach piłkarze Lamparda mają siedem punktów.



4 0 Chelsea Londyn Crystal Palace FC Mendy Azpilicueta Silva Zouma Chilwell Kanté Hudson-Odoi Werner Jorginho 2 Havertz Abraham Guaita Ward Kouyaté Sakho Mitchell McArthur Townsend Eze McCarthy Zaha Ayew SKŁADY Chelsea Londyn Crystal Palace FC Edouard Mendy Vicente Guaita 64′ 64′ Cesar Azpilicueta Joel Ward Thiago Silva Cheikhou Kouyaté 66′ 66′ Kurt Happy Zouma Mamadou Sakho 50′ 50′ Ben Chilwell Tyrick Mitchell 70′ 70′ 83′ 83′ N'Golo Kanté 72′ 72′ James McArthur 83′ 83′ Callum Hudson-Odoi Andros Townsend Timo Werner Eberechi Eze 78′ (k.), 82′ (k.) 78′ (k.), 82′ (k.) Luiz Frello Jorginho 67′ 67′ James McCarthy Kai Havertz Wilfried Zaha Tamy Abraham Jordan Ayew REZERWOWI Kepa Arrizabalaga Revuelta Wayne Hennessey Reece James Scott Dann Fikayo Tomori Martin Kelly 83′ 83′ Mateo Kovaczić Max Meyer Mason Mount 67′ 67′ Luka Milivojević 83′ 83′ Christian Pulisic 72′ 72′ Jairo Riedewald Olivier Giroud Christian Benteke

STATYSTYKI Chelsea Londyn Crystal Palace FC 4 0 Posiadanie piłki 71% 29% Strzały 16 2 Rzuty rożne 8 5 Faule 17 13

Reklama

MP

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League