Chelsea ciągle nie ma dość. Ponad 100 mln ma pójść na kolejną gwiazdę

Szalona pogoń za transferami ze strony Chelsea rozpoczęła się w momencie, w którym Roman Abramowicz był zmuszony sprzedać klub - "The Blues" trafili pod skrzydła amerykańskiego miliardera Todda Boehly'ego, a ten miał wielką ambicję, by odmienić obliczę zespołu.

Latem 2022 roku do Londynu przenieśli się więc m.in. Sterling, Koulibaly, Cucurella czy Aubameyang, ostatniej zimy zaś dołączyli do nich chociażby Badiashile, Mudryk czy Fernandez. Do tego wypożyczono Zakarię i Felixa - jednym słowem, działo się.