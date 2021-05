Piłkarze Chelsea powrócili w niedzielę do Anglii po wygranej w finale Ligi Mistrzów. W klubie - co zrozumiałe - panuje wciąż atmosfera świętowania, jednak już niebawem trzeba będzie pomyśleć o kolejnym sezonie i spróbować sprowadzić kilka wielkich nazwisk do zespołu.

Czy Lukaku skusi się na powrót?

Według telewizji Sky Sports "The Blues" chcą wzmocnić linię ataku i sprowadzić z Interu Romelu Lukaku. Mimo bardzo dobrego sezonu we Włoszech - Belg został wicekrólem strzelców z 24 bramkami na koncie - który "Nerazzurri" zwieńczyli mistrzostwem, Lukaku ma być chętny na zmianę otoczenia.



Byłby to dla niego powrót do Chelsea - z klubem był związany w latach 2011-2014, choć większość tego czasu spędził na wypożyczeniach.





Haaland także na celowniku

Drugą opcją transferową ma być - równie bramkostrzelny - zawodnik Borussii Dortmund, Erling Haaland. Problem polega na tym, że Norweg jest jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy w Europie - w ostatnich miesiącach mówiło się w jego kontekście o propozycjach ze strony m.in. Realu, Barcelony, Manchesteru United czy Bayernu Monachium.



Jak jednak przekonywał niedawno Hans-Joachim Watzke, prezes Borussii, Haaland nigdzie się na razie nie wybiera i ma w przyszłym sezonie wciąż stanowić podporę klubu z Westfalii.



Emerson i Abraham na wylocie?

Dużo mówi się o transferach z Chelsea do innych klubów. Pojawiły się informacje dotyczące m.in. możliwego przejścia Oliviera Girouda do Milanu. Na tym jednak lista ma się nie kończyć- w Londynie mają bowiem chęć pożegnać się z Emersonem Palmierim oraz Tammy'm Abrahamem.

