Chelsea blisko porozumienia z nowym trenerem. Media: Wielki powrót

Wszystko wskazuje na to, że poszukiwania nowego szkoleniowca przez londyńską Chelsea wreszcie dobiegły końca. Jak zgodnie donoszą Matt Law z "Daily Telegraph" oraz włoski dziennikarz Fabrizio Romano, po zakończeniu sezonu stery w "The Blues" ma objąć Mauricio Pochettino. Oznacza to wielki powrót do Premier League dla Argentyńczyka, który markę na Wyspach wyrobił sobie, prowadząc Southampton i Tottenham.