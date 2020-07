W spotkaniu 44. kolejki West Bromich Albion zremisował z Fulhamem 0-0. Spotkanie zdecydowanie rozczarowało i nie oglądaliśmy zbyt wielu groźnych sytuacji. Kamil Grosicki zaczął spotkanie w pierwszym składzie, jednak został zmieniony po przerwie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Championship. West Brom - Derby 2-0. Asysta Grosickiego - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Po spotkaniu drużyn z czołówki Championship mogliśmy się spodziewać o wiele więcej. Piłkarze nie rozpieszczali jednak obserwatorów tego meczu i pierwszej połowie widzieliśmy jeden groźny strzał na bramkę.

Reklama

W 11. minucie Anthony Knockaert huknął z dystansu, a pędząca piłka poszybowała tuż obok lewego słupka. Całą pierwszą połowę rozegrał Kamil Grosicki, jednak pomimo kilku zrywów, nie wyszedł na drugie 45 minut.

Mecz nieco ożywił się po przerwie i ponownie Knockaert był bliski zdobycia gola. Tym razem trafił jednak w poprzeczkę. Kilka chwil później odpowiedzieć spróbowali zawodnicy gospodarzy. Strzał Hal Robson-Kanu został zablokowany przez obrońców.

44. kolejka Anglia - Championship

2020-07-14 18:00 | Stadion: The Hawthorns | Arbiter: G. Eltringham 0 0 West Bromwich Albion Fulham Londyn Rodák Bryan Hector Odoi Ream Knockaert Onomah Reed Reid Mitrović Cavaleiro Johnstone Hegazi Ibidapo Ajayi O'Shea Townsend Diangana Livermore Sawyers Austin Pereira Grosicki SKŁADY West Bromwich Albion Fulham Londyn Sam Johnstone Marek Rodak Ahmed Hegazi Joe Bryan Oluwasemilogo Adesewo Ibidapo Ajayi Michael Hector Dara O'Shea Denis Odoi 86′ 86′ Conor Townsend 90′ 90′ Tim Ream 85′ 85′ Grady Diangana Anthony Knockaert 55′ 55′ Jake Livermore 77′ 77′ Josh Onomah Romaine Theodore Sawyers Harrison Reed 66′ 66′ Charlie Austin Bobby Reid 50′ 50′ 90′ 90′ Matheus Fellipe Costa Pereira Aleksandar Mitrović 46′ 46′ Kamil Grosicki 43′ 43′ Ivan Cavaleiro REZERWOWI Jonathan Bond Marcus Bettinelli Kyle Bartley 90′ 90′ Cyrus Christie Darnell Furlong Maxime Le Marchand Chris Brunt Alfie Mawson Rekeem Harper Zeze Steven Sessegnon 90′ 90′ Filip Krovinović Harry Arter 46′ 46′ Matt Phillips 77′ 77′ Stefan Marius Johansen 85′ 85′ Callum Robinson 43′ 43′ Neeskens Kebano 66′ 66′ Hal Robson-Kanu Kevin McDonald

W samej końcówce meczu Robson-Kanu ponownie przedarł się w pole karne i padł po starciu z obrońcami ekipy gości. Sędzia nie zdecydował się podyktować rzutu karnego i jak pokazały powtórki - była to dobra decyzja.

Obu drużynom zdecydowanie brakowało skuteczności. Ostatnie minuty były nieco bardziej emocjonujące, ale żadnej ze stron nie udało się trafić do siatki.

Championship - wyniki, tabela, strzelcy



#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki.

Sprawdź szczegóły >>>

West Bromwich Albion FC Fulham Londyn 0 0

STATYSTYKI West Bromwich Albion Fulham Londyn 0 0 Posiadanie piłki 50% 50% Strzały 9 9 Strzały na bramkę 3 7 Rzuty rożne 8 7 Faule 12 12 Spalone 1 0