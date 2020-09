W 2. kolejce Championship Norwich udało się zremisować z Preston North End 2-2. Gola dającego remis ekipie gospodarzy w samej końcówce meczu zdobył Przemysław Płacheta.

Norwich w dobrym stylu rozpoczęło obecną kampanię Championship i pokonało Huddersfield. Debiut w tamtym spotkaniu zaliczył Przemysław Płacheta, który na boisku pojawił się w 76. minucie.



Były zawodnik Śląska Wrocław w starciu z Prestonem pojawił się na boisku już podczas pierwszej części gry. Polski pomocnik zastąpił Kierana Dowella w 25. minucie meczu. Wcześniej do siatki po uderzeniu z rzutu karnego trafił Scott Sinclair.



Norwich zdołało odpowiedzieć przed końcem pierwszej połowy, a do siatki piłkę wpakował Teemu Pukki. Goście nie dali się zepchnąć do defensywy i już kilka minut później ponownie wyszli na prowadzeniu po trafieniu Darnell Fisher.



Na kolejnego gola w tym spotkaniu musieliśmy poczekać do 85. minuty. Po niepewnej interwencji obrony ekipy gości piłka trafiła do Płachety. Pomocnik zdołał oddać strzał, lecz ten został zablokowany przez obrońcę. Polak nie pomylił się jednak podczas dobitki i dopełnił formalności.



Championship - wyniki, tabela, terminarz



2. kolejka Anglia - Championship

2020-09-19 16:00 | Stadion: Carrow Road | Arbiter: J. Brooks Norwich City Preston North End FC 2 2 DO PRZERWY 1-2 T. Pukki 31' P. Płacheta 85' S. Sinclair 14' D. Fisher 42'

2 2 Norwich City Preston North End FC Rudd Bauer Davies Fisher Rafferty Barkhuizen Browne Ledson Pearson Sinclair Maguire Krul Aarons Godfrey Quintillà Zimmermann Cantwell Dowell Hernández Mayea McLean Skipp Pukki SKŁADY Norwich City Preston North End FC Tim Krul Declan Rudd Maximillian James Aarons Patrick Bauer Ben Godfrey 79′ 79′ Ben Davies 47′ 47′ Xavier Quintillà Guasch 42′ 42′ 34′ 34′ Darnell Fisher Christoph Zimmermann 80′ 80′ Joe Rafferty 89′ 89′ Todd Cantwell Tom Barkhuizen 24′ 24′ Kieran Dowell 80′ 80′ Alan Browne 63′ 63′ Onel Lázaro Hernández Mayea Ryan Ledson Kenny McLean Ben Pearson Oliver Skipp 14′ (k.) 14′ (k.) 82′ 82′ Scott Sinclair 31′ 31′ Teemu Pukki Sean Maguire REZERWOWI Michael McGovern Connor Ripley Ben Gibson 79′ 79′ Andrew Hughes 24′ 24′ 85′ 85′ Przemysław Płacheta 80′ 80′ Jordan Storey Lukas Rupp Billy Bodin Alexander Banor Tettey Paul Gallagher 89′ 89′ Jordan Hugill Josh Harrop 63′ 63′ Adam Uche Idah 80′ 80′ Brad Potts

