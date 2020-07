Leeds United z Mateuszem Klichem w składzie pokonało 1-0 Barnsley FC i jest już jedną nogą w Premier League. Drużyna polskiego pomocnika do awansu potrzebuje zaledwie punktu w dwóch kolejnych meczach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Minister sportu dla Interii: Nowy sezon w Ekstraklasie z połową kibiców na stadionach! INTERIA.TV

Championship: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Piłkarze Marcelo Bielsy wiedzieli, że stoją przed ogromną szansą. Co prawda dzisiejsza wygrana nie dawała im jeszcze bezpośredniego awansu, ale zbliżyła ich do niego na wyciągnięcie ręki. W ostatnich dwóch kolejkach Leeds musi zdobyć przynajmniej punkt.



Okazja dla drużyny Mateusza Klicha była tym lepsza, że ich dzisiejszym rywalem było ostatnie w tabeli Barnsley.



I to właśnie rywale przyszli Leeds z pomocą już w 28. minucie. Wcześniej bardzo ładne podanie w pole karne zagrał Klich, a Patrick Bamford zagrał mocno wzdłuż bramki. Tam fatalnie interweniował Michael Sollbauer, kierując piłkę do własnej bramki.

Reklama

Presja możliwego awansu być może spętała gospodarzom nogi, bowiem w dalszej części meczu próżno było szukać dominacji Leeds. Zawodnicy Bielsy mieli nadspodziewanie dużo problemów z autsajderem rozgrywek.



W końcówce meczu mógł pomóc im raz jeszcze Sollbauer, ale sędzia nie odgwizdał jego faulu w polu karnym Barnsley.



Dwie kolejki przed końcem Leeds ma pięć punktów przewagi nad drugim West Bromich Albion i sześć punktów nad trzecim Brentford. Do awansu do Premier League potrzebują punktu.

Zobacz raport meczowy





44. kolejka Anglia - Championship

2020-07-16 18:00 | Stadion: Elland Road | Arbiter: J. Gillett STATYSTYKI Leeds United Barnsley FC 1 0 Posiadanie piłki 54% 46% Strzały 3 9 Strzały na bramkę 3 2 Rzuty rożne 7 7 Faule 9 15 Spalone 3 1

1 0 Leeds United Barnsley FC Walton Andersen Halme Ludewig Sollbauer Williams Mowatt Brown Woodrow Chaplin Styles Meslier Ayling Berardi Cooper White Dallas Harrison Klich Bamford Costa Roberts SKŁADY Leeds United Barnsley FC Illan Meslier Jack Walton Luke Ayling Mads Juel Andersen Gaetano Berardi 46′ 46′ Aapo Halme Liam Cooper Kilian Ludewig Ben White 28′ (samob.) 28′ (samob.) 90′ 90′ Michael Sollbauer Stuart Dallas 84′ 84′ Jordan Williams 61′ 61′ Jack Harrison Alex Mowatt Mateusz Klich 78′ 78′ Jacob Brown Patrick Bamford Cauley Woodrow 49′ 49′ . Helder Costa Conor Chaplin 46′ 46′ Tyler Roberts Callum Styles REZERWOWI Francisco Casilla Cortés Bradley Collins Oliver Casey 84′ 84′ Clarke Oduor Barry Douglas Benjamin Williams 61′ 61′ Pascal Struijk Mike-Steven Bähre 46′ 46′ 90′ 90′ 90′ 90′ Hernandez Dominguez Pablo Marcel Ritzmaier 90′ 90′ Jamie Shackleton 46′ 46′ Luke Thomas Jordan Stevens Matthew Wolfe 49′ 49′ Ezgjan Alioski Aiden Marsh Ian Carlo Poveda-Ocampo 78′ 78′ Patrick Schmidt

Zdjęcie Mateusz Klich / Getty Images

WG