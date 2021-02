Krystian Bielik doznał poważnego urazu w ostatnim spotkaniu ligowym Derby County z Bristol City. Reprezentant Polski po raz drugi zerwał więzadła krzyżowe w prawym kolanie. W związku z tym ponownie czeka go niemal roczna przerwa od grania. Na kanale "Prawda Futbolu" Tomasz Hajto skrytykował trenera Bielika Wayne'a Rooneya, który jego zdaniem w niewłaściwy sposób przywracał polskiego pomocnika do regularnej gry.

W rozmowie na kanale "Prawda Futbolu" Roman Kołtoń i Tomasz Hajto dyskutowali na temat okoliczności urazu 22-latka. Były reprezentant Polski winą za poważną kontuzję Bielika obarczył Rooneya. W jego opinii szkoleniowiec Derby County, nie zważając na poprzednią kontuzję Polaka, bardzo szybko narzucił mu dużą intensywność gry, co przyczyniło się do odnowienia się kontuzji.

- Wayne Rooney był wybitnym piłkarzem, ale jako trener kompletnie nie ma doświadczenia. Jak piłkarz wraca po kontuzji, to trzeba mu dozować grę. Nie można tego chłopaka wrzucać co trzy dni w mecz - zaznaczył Hajto.

Ponadto były reprezentant Polski zarzucił Rooneyowi brak doświadczenia trenerskiego. Całą winą za kontuzję Bielika obciążył legendarnego napastnika oraz jego współpracowników.

- Brak okresu przygotowawczego i brak doświadczenia sztabu szkoleniowego doprowadziły do takiej sytuacji, jaka się stała. Ja bym nie winił Bielika. Za to w stu procentach winiłbym Rooneya. Wrzucił go w normalny trening i normalne mecze, a tak nie wolno robić - powiedział były reprezentant Polski.

Bielik po powrocie z pierwszej rekonwalescencji spisywał się świetnie w Championship. Polski pomocnik wyrósł na czołową postać Derby County oraz całej ligi. Niestety, w miniony weekend ponownie zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, przez co czeka go kolejna rehabilitacja. Jest już również pewne, że Bielik nie zagra na tegorocznych mistrzostwach Europy.

