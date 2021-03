Kluby Championship skorzystają z nowego pakietu finansowania w wysokości 117,5 mln funtów uzgodnionego przez EFL z amerykańską firmą ubezpieczeniową MetLife.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Championship. Birmingham City – Derby County 0-4. Wszystkie bramki (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Całkowita suma zostanie udostępniona 24 klubom w formie pożyczek, aby zagwarantować, że dotrzymają terminów płatności, w zbliżającym się do końca sezonie, stojącym pod znakiem nieobecności kibiców na stadionach.

Reklama

Ostatnie spotkanie Championship z widzami bez ograniczeń przypadło 8 marca 2020 roku, co oznacza, że kluby rozegrały już odpowiednik całego sezonu bez kibiców.



Odkąd zaczęła się pandemia koronawirusa, kluby Championship straciły z tego powodu 150 milionów funtów, a także inne przychody z dnia meczowego.



W grudniu Premier League osiągnęła porozumienie z EFL w sprawie dofinansowania klubów League One i League Two w kwocie 50 milionów funtów, a także bezzwrotnej pożyczki w wysokości 200 milionów funtów dla drużyn Championship.

Zdjęcie Kluby Championship dostaną 117,5 miliona funtów / Catherine Ivill / Getty Images

Pawo