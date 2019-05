Mateusz Klich strzelił gola dla Leeds United w wyjazdowym meczu 46. ostatniej kolejki sezonu zasadniczego angielskiej Championship z Ipswich Town. Drużyna reprezentanta Polski przegrała 2-3 (1-1). "Pawie" czeka rywalizacja w barażu o awans do Premier League z Derby County.

Zdjęcie Mateusz Klich /AFP

Klich wybiegł w podstawowym składzie Leeds i rozegrał całe spotkanie. W drużynie gospodarzy między słupkami stanął Bartosz Białkowski.

Dotychczasowa historia spotkań między zespołami jest bardzo bogata. Na 61. starć drużyna Leeds United wygrała 27 razy i zanotowała 18 porażek. 16 razy padł remis w starciu tych zespołów.

Od pierwszych minut drużyna ”Pawi” zawzięcie atakowała bramkę rywali. Linia obrony zespołu Ipswich Town spisywała się jednak bez zarzutu. Szczęście uśmiechnęło się do ”The Tractor Boys” w 30. minucie spotkania, gdy Flynn Downes strzelił pierwszego gola.

Przyjezdni doprowadzili do wyrównania w końcówce pierwszej połowy, a w roli głównej wystąpił Klich. Reprezentant Polski zmusił do kapitulacji Białkowskiego w 45. minucie i było to jego 10. trafienie w tym sezonie. Asystę przy bramce Klicha zaliczył Luke Ayling.

Gospodarze z animuszem rozpoczęli drugą część. W pierwszych sekundach piłkarze Ipswich Town znów wyszli na prowadzenie. Gola na 2-1 strzelił Andre Dozzell po podaniu od Collina Quanera.

"Pawie" ruszyły do odrabiania strat. Ich wysiłki przyniosły efekt na niespełna kwadrans przed końcem. Białkowski musiał wyciągać piłkę z siatki po strzale Stuarta Dallasa.



Od 79. minuty goście grali z przewagą jednego zawodnika. Z boiska wyleciał Luke Chambers. Chwilę później Leeds miało doskonałą okazję na gola. W 81. minucie arbiter podyktował rzut karny, ale Kemar Roofe nie wykorzystał szansy strzelając obok bramki. Zmarnowana "jedenastka" zemściła się w końcówce spotkania. Szalę zwycięstwa na korzyść gospodarzy przechylił Collin Quaner.



46. kolejka Anglia - Championship

2019-05-05 13:30 | Stadion: Portman Road | Widzów: 20895 | Arbiter: G. Ward 3 2 Ipswich Town Leeds United Białkowski Bree Chalobah Chambers Kenlock Nsiala Dozzell Judge Downes Skuse Quaner Casilla Ayling Cooper Jansson Dallas Forshaw Harrison Klich H. Phillips Roofe SKŁADY Ipswich Town Leeds United Bartosz Białkowski 28′ 28′ Francisco Casilla Cortés James Bree Luke Ayling Trevoh Chalobah Liam Cooper 79′ 79′ Luke Chambers Pontus Jansson Myles Kenlock 76′ 76′ Stuart Dallas 84′ 84′ Aristote Nsiala 61′ 61′ Adam Forshaw 47′ 47′ 74′ 74′ Andre Dozzell Jack Harrison Alan Judge 45′ 45′ Mateusz Klich 30′ 30′ 62′ 62′ Flynn Downes Hernandez Dominguez Pablo Cole Skuse Kalvin Phillips 90′ 90′ Collin Quaner 81′ (k.) 81′ (k.) Kemar Roofe REZERWOWI Dean Gerken Bailey Peacock-Farrell Idris El Mizouni Gaetano Berardi 74′ 74′ Callum Elder Robbie Gotts Josh Emmanuel Mateusz Bogusz Ellis Harrison Jamie Shackleton 62′ 62′ 75′ 75′ Kayden Jackson 61′ 61′ Jack Clarke K. Brown Ryan Edmondson

Leeds zakończyło sezon zasadniczy na trzecim miejscu. Drużyna Klicha już wcześniej straciła szansę na bezpośredni awans do Premier League. Teraz "Pawie" czeka barażowa rywalizacja z Derby County.



Pierwsze spotkanie Leeds zagra 11 maja na wyjeździe, a rewanż odbędzie się 15 maja. Finał, którego zwycięzca wywalczy awans, zaplanowano na 27 maja.

Bezpośredni awans do Premier League wywalczyli piłkarze Norwich City i Sheffield United.

Ipswich Town Leeds United 3 2 DO PRZERWY 1-1 F. Downes 30' A. Dozzell 47' C. Quaner 90' M. Klich 45' S. Dallas 76'