Kamil Grabara, bramkarz angielskiego Huddersfield, wyraził swoją opinię na temat polskiej Ekstraklasy. "To zadupie" - oznajmił młodzieżowy reprezentant kraju w rozmowie z kanałem Foot Truck.

- Nie chcę dyskredytować polskiej ligi, ale to jest zadupie. Powie to każdy, kto zagrał na Zachodzie, w jakiejkolwiek poważnej lidze, nawet kilkanaście meczów. Taka jest prawda - tak dokładnie brzmiała wypowiedź 21-letniego golkipera.

Ostatniego lata Grabara podpisał długoterminowy kontrakt z Liverpoolem i został wypożyczony na sezon do Huddersfield. To spadkowicz z Premier League. W tabeli Championship zajmuje obecnie 18. miejsce w 24-zespołowej stawce. Od strefy spadkowej dzielą go trzy punkty.

W styczniu polski bramkarz doznał kontuzji. Mimo że dosyć szybko uporał się z kłopotami zdrowotnymi, do wyjściowej jedenastki nie wrócił. Relacje między nim a sztabem szkoleniowym nie układają się najlepiej.

- Szczerze, ja nie wiem, co się teraz dzieje w tym klubie. Nie tłumaczcie może tego na angielski, bo mnie wyp... z tego klubu. I tak niedługo będzie koniec kontraktu, więc to nieważne. Teraz to już nie ma znaczenia przez to, co dzieje się na świecie. W ogóle już nie przejmuję się tym sezonem - nie ukrywa Grabara.

