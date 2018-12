Paweł Wszołek strzelił gola na zapleczu Premier League. Zespół Polaka Queens Park Rangers pokonał na Loftus Road Ipswich Town 3-0 (2-0) w meczu 24. kolejki Championship. Blisko sensacji było w spotkaniu lidera Leeds United, którego barw broni Mateusz Klich, z Blackburn Rovers. "Pawie" wygrały 3-2, a zwycięstwo zapewnił im Kemar Roofe w doliczonym czasie gry.

Wszołek, który rozegrał cały mecz, wpisał się na listę strzelców w 30. minucie. To czwarty gol Polaka w tym sezonie Championship. Chwilę później na 2-0 podwyższył Joel Lynch. Wynik pojedynku ustalił Nahki Wells w 74. minucie.



Rezerwowym w Ipswich Town był bramkarz Bartosz Białkowski.



Dramatyczny przebieg miało spotkanie Leeds United Mateusza Klicha z Blackburn Rovers. "Pawie" wygrały u siebie 3-2 (1-0). Gospodarze objęli prowadzenie w 33. minucie po samobójczym trafieniu Derricka Williamsa. Do remisu doprowadził na początku drugiej części spotkania Charlie Mulgrew, który wykorzystał rzut karny. Ten sam zawodnik po raz drugi zmusił do kapitulacji Baileya Peacocka-Farrella w 90. minucie. Wydawało się, że mecz zakończy się sensacyjnym zwycięstwem gości. Bohaterem Leeds został Kemar Roofe. W doliczonym czasie gry ten piłkarz strzelił dwa gole i zapewnił ważne zwycięstwo swojej drużynie. Klich przebywał na boisku przez 90 minut.



Dzięki wygranej "Pawie" umocniły się na pozycji lidera ponieważ niespodziewanie punkty stracili piłkarze Norwich City. "Kanarki" zremisowały na Carrow Road z Nottingham Forest 3-3, a przegrywały już 0-3. Jeden punkt gospodarze uratowali w doliczonym czasie. Dwa gole na wagę remisu strzelił rezerwowy Onel Hernandez w 93. i w 97. minucie.



