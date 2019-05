Profesjonalni piłkarze stronią od alkoholu? Na pewno nie w Derby County. Angielskie media opublikowały zdjęcie rachunku z imprezy, której fundatorem był trener Frank Lampard, po tym jak zespół wywalczył awans do finału play-off barażu o Premier League.

Choć zespół Derby County nie wywalczył jeszcze awansu do Premier League, to piłkarze angielskiego klubu postanowili hucznie uczcić awans do finału play-off. Drużyna Franka Lamparda w środę odrobiła straty z pierwszego meczu z Leeds United i dzięki wygranej 4-2 (a 4-3 w dwumeczu) wyeliminowała drużynę Mateusza Klicha.

Po meczu trener Derby zaprosił swoją drużynę na imprezę, a "Sky Sports" opublikowało zdjęcie z rachunku po całej zabawie. Lampard, legenda londyńskiej Chelsea, z własnej kieszeni zapłacił za zabawę 2802 funty, a więc blisko 14 tysięcy złotych!

Co więcej, na rachunku możemy ujrzeć, że zamówionych zostało 209 piw i blisko 300 kieliszków przeróżnych alkoholi, w tym 65 porcji czystej wódki. Według angielskich mediów piłkarze Derby bawili się w jednym z klubów w Duffield, położonego około 10 km od Derby.

W bitwie o Premier League Derby zagra 27 maja z Aston Villa na stadionie Wembley. Zwycięzca otrzyma prawo gry w najwyższej angielskiej klasie rozgrywkowej.

