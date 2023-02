Hiszpan urazu doznał w sobotę, kiedy został trafiony za wysoko podniesioną nogą przez Sekou Marę . Spotkanie została przerwane na 10 minut. 33-letni obrońca otrzymał natychmiastową pomoc na murawie, podano mu tlen, a potem został zniesiony na noszach i przewieziony do szpitala . Doznał wstrząśnienia mózgu.

We wtorek, jak poinformowała Chelsea, piłkarz został z niego wypisany. I przybył do ośrodka "The Blues", gdzie na razie tylko przyglądał się treningowi.