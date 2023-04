Premier League. Matty Cash może zyskać konkurenta

Unai Emery przejął Aston Villę tuż przed przerwą na mundial w Katarze, zmieniając na stanowisku Stevena Gerrarda. Zespół z Birmingham był wtedy w fatalnej sytuacji i według większości przewidywań do końca sezonu miał walczyć o utrzymanie. Hiszpan dokonał jednak niesamowitej przemiany drużyny, która zaczęła punktować na bardzo wysokim poziomie. W 2023 roku w Premier League "The Villans" przegrali tylko dwa spotkanie, z czego ostatnie w połowie lutego. Efekt? Awans na 6. miejsce w tabeli i tylko 6 punktów straty do czołowej czwórki, czyli miejsc gwarantujących udział w Lidze Mistrzów.

Matty Cash /

W ostatnich tygodniach kolegom na boisku nie może pomagać niestety Matty Cash. To efekt kontuzji łydki odniesionej w trakcie meczu reprezentacji Polski z Czechami w ramach eliminacji Euro 2024. To sprawiło także problem dla Emery`ego, bo Cash był jego jedynym nominalnym prawym obrońcą i w związku z jego absencją musi zastępować go doświadczony Ashley Young. Styl gry preferowany przez 51-latka wymaga jednak dynamicznych piłkarzy na obu flankach, a według doniesień "Tutto Mercato Web" kogoś takiego miał znaleźć we Włoszech.

Aston Villa zainteresowana Denzelem Dumfriesem

Według informacji dziennikarzy tego portalu angielski klub już podjął rozmowy z Interem Mediolan w sprawie transferu Denzela Dumfriesa. 26-letni reprezentant Holandii gra w Interze od dwóch lat, po tym jak dzięki udanemu Euro 2020 przeniósł się tam z PSV Eindhoven. Holender ma wyrażać chęć odejścia z Mediolanu, gdzie mimo regularnej gry nie był w stanie do końca przekonać do siebie fanów "Nerazzurrich". Aston Villa miała zaproponować ofertę w wysokości 44 milionów funtów.

Aston Villa oferuje 44 miliony funtów za Denzela Dumfriesa /

Dumfries zagrał w tym sezonie 38 meczów we wszystkich rozgrywkach, strzelając 2 gole i notując 6 asyst. Jego zespół jest na najlepszej drodze, by awansować do półfinału Ligi Mistrzów. Aby znaleźć się w najlepszej czwórce Inter musi utrzymać dwubramkową przewagę wypracowaną w wyjazdowym meczu z Benfiką.

Taki rozwój zdarzeń oznaczałby, że Cash, który powinien wrócić do gry jeszcze w końcówce trwającego sezonu, zyska bardzo poważnego rywala do gry na prawej flance. Być może jednak czasu starczy dla obu z nich, zakładając, że Aston Villa rzeczywiście awansuje do europejskich pucharach i w przyszłym sezonie będzie ją czekać gra na kilku frontach. Kontrakt reprezentanta Polski z klubem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Aston Villa w najbliższej kolejce Premier League 22 kwietnia zagra na wyjeździe z Brentfordem.

Denzel Dumfries i Inter Mediolan są na najlepszej drodze, by awansować do półfinału Ligi Mistrzów /