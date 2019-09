Callum Hudson-Odoi podpisał nowy kontrakt z Chelsea Londyn. To fatalna wiadomość dla szefów Bayernu Monachium, którzy bardzo chcieli pozyskać 18-letniego skrzydłowego.

Hudson-Odoi został jednym z najlepiej zarabiającym nastolatkiem w świecie futbolu. Jak twierdzi dailymail.co.uk, ma zarabiać w Chelsea 180 tys. funtów tygodniowo, a kwota ta ma wzrosnąć do 200 tys.

- Trochę to trwało, ale w końcu stało się i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Jestem piłkarzem Chelsea odkąd miałem osiem lat i to jest klub dla mnie - powiedział Callum Hudson-Odoi, cytowany przez oficjalny serwis internetowy "The Blues".



Perspektywicznym piłkarzem bardzo zainteresowani byli szefowie Bayernu Monachium i już w minionym okienku transferowym podjęli próbę pozyskania go, oferując nawet 50 mln euro. Młody zawodnik był zdecydowany odejść z londyńskiego klubu, bo chciał regularnie grać. Chelsea jednak postawiła na swoim i nie puściła utalentowanego nastolatka.

Jego kontrakt miał wygasnąć po zakończeniu obecnego sezonu, więc władze "The Blues" musiały szybko działać. Angielskie media twierdzą, że dzięki nowej pięcioletniej umowie zarobi łącznie 50 mln funtów.

Hudson-Odoi rozegrał w minionym sezonie 29 meczów, w których strzelił sześć goli i zaliczył siedem asyst. W obecnym jeszcze zagrał tylko w jednym meczu drugiej drużyny, bo dopiero wraca do zdrowia po kontuzji ścięgna Achillesa.

