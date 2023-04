Były trener Mateusza Klicha był o krok od nowego klubu. Zaskakujący zwrot akcji

To pokłosie fatalnej dyspozycji "Lisów" w obecnej kampanii Premier League. Pod wodzą Rodgersa zespół zanotował bowiem w tym sezonie aż siedemnaście ligowych porażek. Samo pożegnanie z Irlandczykiem z Północy nie spowodowało jednak odmiany gry zespołu jak za pomocą czarodziejskiej różdżki.

Leicester przegrał bowiem od tego czasu zarówno z Aston Villą , jak i z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie , czyli Bournemouth i plasuje się teraz na dziewiętnastej pozycji w ligowej tabeli, ze stratą dwóch punktów do Evertonu będącego na siedemnastej lokacie.

Zaskakujący zwrot akcji. Jesse Marsch nie zostanie trenerem Leicester

Jak się okazuje, sobotni mecz z "Wisienkami" doprowadził również do tego, że główny kandydat do zastąpienia Rodgersa - Jesse Marsch, postanowił zrezygnować z podjęcia zatrudnienia, mimo że był już o krok od porozumienia z włodarzami klubu. Takie informacje przekazał brytyjski dziennik "The Daily Telegraph".