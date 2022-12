Reece James to bez wątpienia jeden z największych pechowców ostatnich miesięcy - Anglik jakiś czas temu nabawił się bowiem poważnej kontuzji kolana, która koniec końców uniemożliwiła mu wyjechanie na MŚ 2022 do Kataru, choć - gdyby nie uraz - udział w turnieju miałby w zasadzie zapewniony.

Zawodnik powracał więc do zdrowia w ojczyźnie i w końcu w ostatni wtorek zdołał wyjść na boisko w meczu Chelsea z Bournemouth. Niestety na murawie spędził tylko 52. minuty, bowiem... po raz kolejny uszkodził dokładnie to samo kolano, z którym miał problem już wcześniej. "2022" był dla mnie jak dotąd najtrudniejszym rokiem" - przyznał później na Twitterze 23-latek.

Josip Juranović zastępcą Reece'a Jamesa? Chelsea po prostu musi rozważyć ten scenariusz

Niefart Jamesa spowodował, że włodarze Chelsea muszą przyspieszyć nieco plany dotyczące kolejnego wzmocnienia swojej prawej obrony, a to oznacza - jak zauważa m.in. Sky Sports czy "Daily Mail" - że zdecydowanie wzrastają szanse na angaż Josipa Juranovicia , czyli byłego gracza Legii Warszawa.

Chorwat już od pewnego czasu łączony jest m.in. z "The Blues", a to wszystko dlatego, że nie tylko zdołał sprawdzić się od zeszłego roku w szkockim Celticu, ale również i zaprezentował się w niezłym stylu w czasie katarskiego mundialu, nie opuszczając ani minuty w starciach "Vatrenich" i dopisując do swojego konta asystę w potyczce z Kanadą.