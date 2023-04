Zespół Leicester jest w trudnej sytuacji. Zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli i ma dwa punkty straty do bezpiecznej strefy.

"Wyzwanie stojące przed nami jest jasne, ale ja i mój zespół trenerski już wcześniej tego doświadczyliśmy" - powiedział Smith klubowej stronie internetowej. I właśnie doświadczenie w walce o utrzymanie mogło być kluczem do jego zatrudnienia na King Power Stadium .

"Z jakością, jaką ma ten zespół, a także z liczbą meczów, która została do końca, jest to jak najbardziej możliwe" - dodał były szkoleniowiec Norwich City , Aston Villi czy Brentfordu .

Premier League. Wielkie wyzwanie dla Deana Smitha na początek

W sztabie nowego szkoleniowca znaleźli się: Craig Shakespeare, John Terry, Adam Sadler i Mike Stowell. Dla tego pierwszego to powrót do klubu. Był w nim asystentem Claudia Ranieriego, kiedy w 2016 roku zdobył tytuł, a potem zastąpił go na stanowisku.