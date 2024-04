Był obiektem drwin, dziś już nikt się nie śmieje. Jeden podpis zmienił wszystko

Kiedy Kai Havertz był piłkarzem Bayeru Leverkusen, a więc przed transferem do Chelsea FC, był postrzegany jako jeden z najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy na świecie - dziś stałby w jednym rzędzie obok swoich rodaków, Jamala Musiali i Floriana Wirtza .

Piłkarz miał jednak swój moment chwały. To właśnie on strzelił bowiem jedynego gola w finale Ligi Mistrzów w sezonie 2020/21. Chelsea FC pokonała wówczas Manchester City. Kai Havertz tym trafieniem zapisał się złotymi zgłoskami w historii "The Blues", ale poza tym, jego pobyt na Stamford Bridge będzie pamiętany raczej jako wielkie rozczarowanie.